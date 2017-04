 Marktbericht TecDax: Verhaltene Kauflaune bei TecDax-Werten - Aixtron mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der TecDax bei 2.077 Punkten und hat damit 0,53 Prozent zugelegt. 77 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 23 Prozent eine negative Entwicklung. Während der SDax ebenfalls mit 0,15 Prozent zulegt, verliert der MDax 0,01 Prozent. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Aixtron mit 16,57 Millionen Euro Umsatz, Dialog mit 9,49 Millionen Euro und Nordex mit 8,32 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Aachener Unternehmens Aixtron mit 5,26 Prozent, Siltronic mit 3,13 Prozent und des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar mit 1,81 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Softwareentwicklers RIB mit 2,37 Prozent, des Technologieanbieter S&T AG mit 1,93 Prozent und SLM Solutions mit 1,11 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Halbleiterherstellers Aixtron, die beim letzten Börsenschluss mit 4,53 Euro notierte, zeigt mit 5,26 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 4,77 Euro eine positive Entwicklung. Die Baader Bank hat die Aktie des Anlagenbauers Aixtron nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die positiven Trends in puncto Auftragseingang, Umsatz und Free Cashflow hätten sich fortgesetzt, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Mittwoch.

Freude bei den Anlegern von Siltronic. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert den aktuellen Stand von 65,53 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages um 3,13 Prozent verbessern.

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von SMA Solar. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Solarspezialisten 44 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 24,34 Euro und macht damit deutliche 1,81 Prozent gut. Zuletzt wurde SMA Solar mit 24,78 Euro gehandelt.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem Wert von RIB. Bis zur Stunde verliert der Wert des Software-Unternehmens deutliche 33 Cent und notiert mit 2,37 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 13,90 Euro. Zuletzt wird RIB mit 13,57 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von S&T AG. Aktuell fällt die Aktie des Technologiekonzern auf den Stand von 12,72 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,93 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von SLM Solutions können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 38,87 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,11 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

26.04.2017 Goldman belässt Nordex auf 'Neutral' - Ziel 14 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex nach dem Etappensieg von Emmanuel Macron bei der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Macron habe vorgeschlagen, Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien mit einer Leistung von 26 Gigawatt auszuschreiben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Mittwoch. Die Windkraftanlagenhersteller Nordex und Vestas könnten davon profitieren./la/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.04.2017 Warburg Research hebt Ziel für Xing auf 233 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Xing vor Zahlen für das erste Quartal von 215 auf 233 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Online-Karrierenetzwerk dürfte die Nettokundenzahl auch dank einer Werbekampagne um 500 000 gesteigert haben, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte rechnet mit weiterhin guten Nachrichten: Quartalsumsatz und -gewinne sollten stark wachsen./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.04.2017 DZ Bank belässt Pfeiffer Vacuum auf 'Kaufen'

Die DZ Bank hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum vor Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 131 Euro belassen. Analyst Harald Schnitzer rechnet in einer Studie vom Mittwoch mit starken Ergebnissen für das erste Quartal. Die Auftragslage dürfte auf hohem Niveau bleiben. Die an einer Übernahme interessierte Busch-Gruppe werde nach Ablehnung der zweiten Offerte nun nervös, und versuche es auf juristischem Wege. Schnitzer hält das zweite Angebot für unattraktiv für die Aktionäre. Busch müsste zwischen 140 und 150 Euro auf den Tisch legen, um Erfolg zu haben, meinte er./ag/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.04.2017 Baader Bank belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 5 Euro

Die Baader Bank hat die Aktie des Anlagenbauers Aixtron nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die positiven Trends in puncto Auftragseingang, Umsatz und Free Cashflow hätten sich fortgesetzt, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Mittwoch./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.