 Marktbericht TecDax: Verhaltene Kauflaune bei TecDax-Werten - Dialog im Höhenflug

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 2.288 Punkten und damit 0,82 Prozent im Plus. Insgesamt sind 70 Prozent der Werte im Plus und 30 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,23 Prozent als auch der SDax mit 0,18 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im TecDax die größten Handelsvolumina Dialog mit 19,82 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 8,62 Millionen Euro und Pfeiffer Vacuum mit 6,15 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Halbleiterspezialisten Dialog mit 3,83 Prozent, des Biotech-Unternehmens MorphoSys mit 2,60 Prozent und des Spezialmaschinenbauers Aixtron mit 2,16 Prozent Anstieg. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Solarspezialisten SMA Solar mit 1,94 Prozent, des Telekomausrüsters ADVA mit 1,15 Prozent und des Medizin- und Sicherheitstechnikproduzenten Dräger mit 0,88 Prozent Verlust.

Tops

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Dialog. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Halbleiterspezialisten 1,41 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 36,85 Euro und macht damit deutliche 3,83 Prozent gut. Zuletzt wurde Dialog mit 38,26 Euro gehandelt.

Der Wert des Biotechnologieunternehmens MorphoSys gehört heute mit einem Anstieg von 2,6 Prozent zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 61,93 Euro kann sich das Papier des Biotechnologieunternehmens um klare 1,61 Euro auf 63,54 Euro verbessern.

Die Anteilseigner von Aixtron können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Halbleiterherstellers den aktuellen Stand von 7,63 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,16 Prozent zulegen.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von SMA Solar. Aktuell fällt die Aktie des Solarspezialisten auf den Stand von 33,44 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,94 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner von ADVA können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Glasfaserspezialisten klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 6,34 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,15 Prozent verschlechtert.

Kaum spürbar bergab geht es ebenso mit dem Kurs der Dräger. Derzeit verliert der Wert des Medizintechnikunternehmens, der beim letzten Börsenschluss mit 89,56 Euro notierte, 79 Cent (0,88 Prozent). Zuletzt wird Dräger mit 88,77 Euro gehandelt.

Analysten-Report

02.08.2017 Commerzbank belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold' - Ziel 42 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Quartal dürfte etwas normaler gelaufen sein als das besonders gute zweite Geschäftsquartal, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet beim Medizintechnikunternehmen mit einem Umsatz von 277 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis (EBIT) von 38,6 Millionen Euro./ag/zb Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.08.2017 Warburg Research hebt Jenoptik auf 'Buy' und Ziel auf 26,50 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24,00 auf 26,50 Euro angehoben. Nach einem eher trägen Start ins Jahr dürfte das Technologieunternehmen für das zweite Quartal gute Zahlen vorlegen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Dienstag. Das zweite Halbjahr dürfte dann hervorragend verlaufen. Die Unternehmensprognosen sowie die Gewinnerwartungen des Marktes könnten im zweiten Halbjahr durchaus steigen./mis/ag Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.08.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Morphosys auf 90 Euro - 'Buy'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Morphosys nach der US-Marktzulassung des Medikaments Tremfya (Guselkumab) gegen Schuppenflechte von 85 auf 90 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Diese Nachricht sei etwas früher als erwartet gekommen, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer Studie am Dienstag. Das befreie den Anlagehintergrund der Aktie deutlich von Risiken, da das Biotech-Unternehmen auf einem erkennbaren Pfad in Richtung nachhaltiger Profitabilität sei. Der Bericht zum zweiten Quartal dürfte indes unspektakulär ausfallen./ck/tav Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.08.2017 Independent hebt Qiagen auf 'Halten' und Ziel auf 29 Euro

Das Analysehaus Independent Research hat Qiagen nach Zahlen für das zweite Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 29 Euro angehoben. Während der Umsatz die Prognosen etwas übertroffen habe, sei das Biotech-Unternehmen wegen Restrukturierungskosten ergebnisseitig dahinter zurückgeblieben, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Dienstag. Die Vereinbarung mit dem Pharmaunternehmen Bristol-Myers Squibb zur Entwicklung von Gentests für diverse Krebstherapien werte er positiv./gl/bgf Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

