 Marktbericht TecDax: Zurückhaltende Kaufimpulse beim TecDax - Jenoptik gewinnt deutlich

FrankfurtDer TecDax liegt derzeit bei 1.842 Punkten und damit 0,44 Prozent im Plus. Insgesamt sind 60 Prozent der Werte im Plus und 40 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der MDax mit 0,49 Prozent als auch der SDax mit 0,21 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im TecDax erzielen heute Dialog mit 15,70 Millionen Euro Umsatz, Wirecard mit 12,05 Millionen Euro und Siltronic mit 10,59 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Optoelektronikkonzerns Jenoptik mit 5,30 Prozent, des Biotechnologieunternehmens Sartorius mit 1,95 Prozent und des Mobilfunkanbieters Drillisch mit 1,87 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine MEDIGENE mit 2,21 Prozent, Siltronic mit 1,72 Prozent und des Biotechkonzerns Evotec mit 1,51 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von Jenoptik. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index sehr deutlich zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Optoelektronikkonzerns den aktuellen Stand von 19,06 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages um 5,3 Prozent verbessern. Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum vierten Quartal von 14 auf 19 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Technologieunternehmens sei dank Sondereffekten stark ausgefallen, schrieb Analyst Oliver Pucker in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet für das laufende Jahr unter der neuen Führung mit einer strategischen Neuausrichtung, bemängelte aber die noch relativ geringe Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung.

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Sartorius, die beim letzten Börsenschluss mit 64,51 Euro notierte, zeigt mit 1,95 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 65,77 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,87 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Drillisch. Aktuell gewinnt der Wert des Mobilfunkanbieters klare 77 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 41,02 Euro. Zuletzt wird Drillisch mit 41,78 Euro gehandelt.

Flops

Die Anteilseigner von MEDIGENE können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 13,27 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,21 Prozent verschlechtert.

Nach unten um 1,72 Prozent geht es mit dem Kurs von Siltronic. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 49,30 Euro aus dem Handel gegangen ist, 85 Cent (1,72 Prozent). Zuletzt wird Siltronic mit 48,45 Euro notiert.

Die Aktie des Biotechunternehmens Evotec gehört mit einem Minus von 1,51 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 6,94 Euro hat sie sich um 11 Cent auf 6,83 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

08.02.2017 Equinet startet Telefonica Deutschland mit 'Neutral'

Die Investmentbank Equinet hat Telefonica Deutschland mit "Neutral" und einem Kursziel von 3,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. So wie die gesamte Telekombranche in Deutschland sehe sich auch der Mobilfunkkonzern mit steigendem Wettbewerbsdruck konfrontiert, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Mittwoch. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die sinkenden Preise für die Nutzung der 4G-Netze. Gleichwohl biete Telefonica Deutschland dividendenorientierten Anlegern eine sehr attraktive Rendite./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.02.2017 Oddo Seydler hebt Ziel für Jenoptik auf 19 Euro - 'Neutral'

Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum vierten Quartal von 14 auf 19 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Technologieunternehmens sei dank Sondereffekten stark ausgefallen, schrieb Analyst Oliver Pucker in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet für das laufende Jahr unter der neuen Führung mit einer strategischen Neuausrichtung, bemängelte aber die noch relativ geringe Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.02.2017 Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Cancom auf 57 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Cancom vor Zahlen von 54,50 auf 57,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Wunderlich rechnet in einer Studie vom Mittwoch mit durchwachsenen Resultaten. Die Geschäfte liefen weiterhin gut, doch könnten höhere Personalkosten im Zuge eines Stellenaufbaus die Profitabilität im Schlussquartal 2016 belastet haben. Grundsätzlich bleibt der Experte aber optimistisch hinsichtlich der Wachstumsperspektiven des IT-Dienstleisters./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.02.2017 Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Compugroup auf 40 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Compugroup von 35 auf 40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte sei nun vollständig in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Mittwoch. Das Wachstumspotenzial des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieters sei aber bereits zu weiten Teilen im Kurs eingepreist./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

