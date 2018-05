 Merck-Aktie - WKN 659990: Merck fällt 1,3 Prozent

Die Aktie des Pharmaunternehmens Merck gehörte mit einem Rückgang von 1,3 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Bei Handelsschluss wurde der Anteilschein mit 84,88 Euro notiert.

FrankfurtDie Anleger des Merck-Papieres haben keinen Grund zur Freude. Bis zum Handelsschluss gab die Aktie des Pharmaunternehmens deutlich nach. Zuletzt erreichte das Papier den Stand von 84,88 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,35 Prozent verschlechtert.

Im Dax gehörte die Aktie mit 1,35 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert lag am Ende des Handelstages auf Platz 22 im unteren Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Merck-Aktie schlechter als der Index, der sich um 0,35 Prozent und 46 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 86,00 Euro war die Aktie am Freitag den 18.05.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 86,00 Euro.

Die Merck-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 24,7 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 112,65 Euro beträgt. Es war am 23. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 26. März 2018 und beträgt 74,54 Euro.

Auf 51,26 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 111,4 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Merck-Aktie betrug 115,20 Euro und war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Mit 8,90 Euro wurde das Allzeit-Tief am 1. Oktober 2002 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

17.05.2018 UBS belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA nach aktuellen Studiendaten vor der Krebskonferenz ASCO auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe Daten zu sieben Wirkstoffen vorgestellt, wobei vor allem die klinischen Daten zu Tepotinib gut gewesen seien und die zum Immunonkologie-Mittel TGF Beta Trap interessant und ermutigend, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

