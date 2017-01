 Merck-Aktie - WKN 659990: Merck fällt mit 0,6 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtUnmerklich abwärts geht es mit dem Kurs der Merck. Derzeit verliert der Wert des Pharmaunternehmens, der beim letzten Börsenschluss mit 103,60 Euro notierte, 60 Cent (0,58 Prozent). Zuletzt wird die Merck-Aktie mit 103,00 Euro gehandelt.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,58 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Rang 20 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.558 Punkten (minus 0,61 Prozent). Daher entwickelt sich die Merck-Aktie unbedeutend besser als der Index.

Am Montag ist die Merck-Aktie zum Preis von 103,15 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 103,90 Euro.

Die Merck-Aktie liegt mit 0,8 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 103,85 Euro beträgt. Es war am 11. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 70,68 Euro.

Auf 5,86 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Merck-Aktie beträgt 111,85 Euro und war am 10. April 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 1. Oktober 2002 liegt bei 8,90 Euro.

Analystenkommentare

12.01.2017 Citigroup belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 116 Euro

Die US-Bank Citigroup hat Merck KGaA nach einer Onkologie-Lizenzvereinbarung in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Der Pharmakonzern verstärke sein Engagement in diesem Bereich, schrieb Analyst Peter Verdult in einer Studie vom Donnerstag. Die damit erzielbaren Umsätze sollten allerdings bescheiden ausfallen. Für die Merck-Aktie sprächen indes die günstige Bewertung und die Gewinndynamik./gl/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

