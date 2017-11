 Merck-Aktie - WKN 659990: Merck gewinnt 1,2 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNach oben geht es mit dem Merck-Papier. Derzeit gewinnt die Aktie des Pharmaunternehmens 1,11 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 92,61 Euro und macht damit deutliche 1,2 Prozent gut. Zuletzt wurde die Merck-Aktie mit 93,72 Euro gehandelt.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Merck KGaA vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Höhere Forschungskosten und der Wettbewerb im Flüssigkristallgeschäft in China dürften für einen fünfprozentigen operativen Ergebnisrückgang (Ebitda) gesorgt haben, schrieb Analyst David Evans in einer Studie vom Montag. Damit sei er aber immer noch optimistischer als der Markt, wogegen seine Umsatzschätzung etwas vorsichtiger sei. Für den Tag nach der Zahlenvorlage seien die ersten klinischen Daten zum vielversprechenden Produktkandidaten TGF Beta Trap (M7824) gegen hartnäckigen Lungenkrebs angekündigt.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 1,2 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt aktuell auf Position eins an der Spitze des Index. Aktuell verzeichnet der Dax 13.450 Punkte (minus 0,21 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Merck-Aktie besser als der Index, der sich um 0,21 Prozent und 29 Punkte verschlechtert.

Am Montag den 06.11.2017 ist die Merck-Aktie zum Preis von 92,80 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 93,77 Euro.

Die Merck-Aktie liegt aktuell mit 18,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 115,20 Euro beträgt. Es war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. November 2016 und beträgt 90,00 Euro.

Auf 12,04 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 11,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 15. Mai 2017 wurde mit 115,20 Euro das Allzeit-Hoch der Merck-Aktie erreicht. Mit 8,90 Euro wurde das Allzeit-Tief am 1. Oktober 2002 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.11.2017 Equinet belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 112 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Angesichts der zuletzt schwachen Entwicklung bei Flüssigkristallen und ungünstigen Währungseffekten könnte die Prognose des Konzerns wackeln, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Freitag. Der anstehende Quartalsbericht könnte daher entweder für Enttäuschung oder für Erleichterung sorgen./she/jkr Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

