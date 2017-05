 Merck-Aktie - WKN 659990: Merck legt 1,1 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anleger von Merck haben Grund zur Freude. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Pharmaunternehmens den aktuellen Stand von 113,05 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,07 Prozent zulegen.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,07 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position zwei in der Spitzengruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.730 Punkten (plus 0,15 Prozent). Damit entwickelt sich die Merck-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 112,60 Euro ist der Anteilschein am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 113,45 Euro.

Die Merck-Aktie liegt mit -0,4 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 112,60 Euro beträgt. Es war am 10. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 12. Mai 2016 und beträgt 79,47 Euro.

Auf 13,10 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 12:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 6,7 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Merck-Aktie beträgt 112,60 Euro und war am 10. Mai 2017 erreicht worden. Mit 8,90 Euro wurde das Allzeit-Tief am 1. Oktober 2002 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.05.2017 Commerzbank belässt Merck KGaA auf 'Hold' - Ziel 109 Euro

Die Commerzbank hat die Aktien der Merck KGaA vor Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Im Jahresvergleich dürften die Zahlen des Pharma- und Chemiekonzerns gut ausschauen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Donnerstag. Seine Schätzungen lägen beim bereinigten Gewinn je Aktie leicht unter der durchschnittlichen Markterwartung./mis/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.