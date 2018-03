 Merck-Aktie - WKN 659990: Merck legt 1 Prozent zu

Mit einem Zuwachs von 1 Prozent gehörte die Aktie des Pharmaunternehmens Merck zu den Performance-Besten des Tages. Bei Ende des Parketthandels notierte der Anteilschein mit 78,42 Euro.

Merck

FrankfurtDie Aktionäre der Merck-Aktie hatten keinen richtigen Grund zur Freude. Bis zum Handelsende konnte der Anteilschein geringfügig zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Pharmaunternehmens den Stand von 78,42 Euro und verbesserte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,98 Prozent.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das vierte Quartal von 73 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. 2018 werde ein weiteres herausforderndes Jahr für den Pharma- und Chemiekonzern, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019.

Der Wert gehörte im Dax mit 0,98 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Ende des Parketthandels auf Position drei in der Spitzengruppe des Index. Der Dax schloss bei 12.334 Punkten (minus 0,17 Prozent). Somit entwickelte sich die Merck-Aktie stärker als der Index, der sich um 21 Punkte und 0,17 Prozent verschlechterte.

Am Freitag den 09.03.2018 war die Aktie des Pharmaunternehmens zum Preis von 77,12 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 79,54 Euro.

Die Merck-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 31,9 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 115,20 Euro beträgt. Es war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. März 2018 und beträgt 76,44 Euro.

Auf 60,96 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 139,4 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Merck-Aktie betrug 115,20 Euro und war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 1. Oktober 2002 lag bei 8,90 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.03.2018 JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung weitgehend getroffen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns sei jedoch 5 Prozent schlechter als erwartet ausgefallen./edh/zb Datum der Analyse: 08.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.