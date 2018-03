 Merck-Aktie - WKN 659990: Merck legt deutliche 2,3 Prozent zu

Der Wert des Pharmaunternehmens Merck gehörte mit einer positiven Entwicklung von 2,3 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Bei Ende des Parketthandels wurde der Anteilschein mit 94,22 Euro notiert.

Das Wertpapier gehörte im Dax mit 2,32 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag bei Ende des Parketthandels auf Platz eins an der Spitze des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.125 Punkten (plus 0,19 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Merck-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,19 Prozent und 23 Punkte verbesserte.

Mit einem Preis von 92,21 Euro war die Aktie am Dienstag den 05.09.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 95,40 Euro.

Die Merck-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 18,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 115,20 Euro beträgt. Es war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 4. November 2016 und beträgt 90,00 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 135,35 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 18,8 Millionen Euro gehandelt. Am 15. Mai 2017 wurde mit 115,20 Euro das Allzeit-Hoch der Merck-Aktie erreicht. Mit 8,90 Euro wurde das Allzeit-Tief am 1. Oktober 2002 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

31.08.2017 Equinet hebt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 112 Euro

Die Investmentbank Equinet hat Merck KGaA aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 112 Euro belassen. In den vergangenen Wochen habe sich der Markt als Folge des gesenkten Jahresziels für die Sparte Performance Materials vor allem auf die Risiken im Flüssigkristall-Geschäft (LCD) des Pharma- und Chemiekonzerns konzentriert, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Donnerstag. Sie sieht nun wieder Kurstreiber in Anbetracht erwarteter positiver Nachrichten für das Pharmageschäft von Merck in den kommenden sechs bis zwölf Monaten./ck/la Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.