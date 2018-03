 Merck-Aktie - WKN 659990: Merck mit Kursgewinnen von 1,5 Prozent

Die Aktie des Pharmaunternehmens Merck gehörte mit einem Anstieg von 1,5 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Bei Börsenschluss notierte der Anteilschein mit 80,96 Euro.

Merck

FrankfurtFreude bei den Anteilseignern des Merck-Papieres. Bis zum Börsenschluss konnte die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreichte der Anteilschein des Pharmaunternehmens den Stand von 80,96 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 1,53 Prozent verbessern.

Die Commerzbank hat das Kursziel für Merck KGaA vor Jahreszahlen von 103 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung steigender Kosten für Forschung und Entwicklung und negativer Währungseffekte habe er seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2018 um 7 Prozent reduziert, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem reflektierten seine aktualisierten Erwartungen für den Pharma- und Chemiekonzern nun auch die zunehmend schwierigeren Geschäfte der Sparte Performance Materials in China.

Das Wertpapier gehörte im Dax mit 1,53 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag beim Handelsende auf Rang sieben im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.245 Punkten (plus 1,08 Prozent). Somit entwickelte sich die Merck-Aktie besser als der Index, der sich um 131 Punkte und 1,08 Prozent verbesserte.

Am Mittwoch den 07.03.2018 war die Aktie des Pharmaunternehmens zum Preis von 79,42 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 81,00 Euro.

Die Merck-Aktie lag beim Handelsende mit 29,7 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 115,20 Euro beträgt. Es war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. März 2018 und beträgt 77,42 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 49,96 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 29,9 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Merck-Aktie betrug 115,20 Euro und war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 1. Oktober 2002 lag bei 8,90 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.03.2018 Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Merck KGaA auf 111 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Merck KGaA von 115 auf 111 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die anhaltend negative Markteinschätzung für die Flüssigkristall-Sparte, schrieb Analyst David Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch berge die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns immer noch reichlich Aufwärtspotenzial./edh/zb Datum der Analyse: 05.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

