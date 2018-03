 Merck-Aktie - WKN 659990: Merck mit Kursgewinnen von 1 Prozent

Das Wertpapier des Pharmaunternehmens Merck gehört mit einem Anstieg von 1 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notiert bis zur Stunde mit 78,88 Euro.

Merck

FrankfurtNach oben geht es mit dem Merck-Papier. Bislang gewinnt der Anteilschein des Pharmaunternehmens 80 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 78,08 Euro und macht damit deutliche 1,02 Prozent gut. Zuletzt wurde die Merck-Aktie mit 78,88 Euro gehandelt.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,02 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt derzeit auf Rang drei in der Spitzengruppe des Performance-Index. Derzeit registriert der Dax 12.371 Punkte (plus 0,2 Prozent). Daher entwickelt sich die Merck-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,2 Prozent und 25 Punkte verbessert.

Am Freitag den 16.03.2018 ist die Merck-Aktie zum Preis von 78,48 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 79,52 Euro.

Die Merck-Aktie liegt derzeit mit 31,5 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 115,20 Euro beträgt. Es war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. März 2018 und beträgt 76,44 Euro.

Bis um 14:00 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 26,75 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 10,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Merck-Aktie beträgt 115,20 Euro und war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 1. Oktober 2002 liegt bei 8,90 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.03.2018 DZ Bank senkt fairen Wert für Merck KGaA auf 91 Euro - 'Kaufen'

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Merck KGaA von 98 auf 91 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die gestiegene Wettbewerbsintensität im chinesischen Flüssigkristallmarkt habe ihn überrascht, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das aktuelle Kursniveau hält er allerdings bereits für zu niedrig./ag/das Datum der Analyse: 12.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.