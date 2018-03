 Merck-Aktie - WKN 659990: Merck mit Kursverlusten von 1,2 Prozent

Mit einer negativen Entwicklung von 1,2 Prozent gehörte der Wert des Pharmaunternehmens Merck zu den Verlierern des Tages. Beim Handelsende wurde der Wert mit 78,40 Euro notiert.

Merck

FrankfurtEnttäuschung bei den Anlegern des Merck-Anteilscheins. Bis zum Handelsschluss verlor die Aktie des Pharmaunternehmens 98 Cent, fiel auf den Stand von 78,40 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,23 Prozent verschlechtert.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 1,23 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Schein lag beim Handelsende auf Rang fünf im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 11.919 Punkten (minus 2,23 Prozent). Daher entwickelte sich die Merck-Aktie stärker als der Index, der sich um 2,23 Prozent und 272 Punkte verschlechterte.

Am Freitag den 02.03.2018 war die Merck-Aktie zum Preis von 78,52 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 78,94 Euro.

Die Merck-Aktie lag beim Handelsende mit 31,9 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 115,20 Euro beträgt. Es war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 1. März 2018 und beträgt 79,22 Euro.

Auf 45,82 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 99,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Merck-Aktie betrug 115,20 Euro und war am 15. Mai 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 1. Oktober 2002 lag bei 8,90 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

01.03.2018 Barclays startet Merck KGaA mit 'Underweight' - Ziel 73 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Merck KGaA mit "Underweight" und einem Kursziel von 73 Euro in die Bewertung aufgenommen. Eine breite Aufstellung könne theoretisch eine Stärke sein, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Synergiefreie Strukturen, die in der Bewertung zu einem Konglomeratsabschlag führen, seien aber nur zu Blütezeiten tolerierbar. Es winke jedoch ein schwieriges Jahr 2018. Dabei seien die Aktien mit Blick auf Kurs/Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite nicht gerade günstig./ag/zb Datum der Analyse: 28.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.