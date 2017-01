 Merck-Aktie - WKN 659990: Merck verzeichnet mit 0,6 Prozent geringe Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Pharmaunternehmens Merck gehört mit einer negativen Entwicklung von geringen 0,64 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 101,25 Euro hat sie sich um 65 Cent geringfügig auf 100,60 Euro geringfügig verschlechtert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 99 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Pharmabereich sei die Auswahl der richtigen Aktie derzeit der Schlüssel zum Erfolg, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Branchenstudie vom Dienstag. Merck zählt er dabei nicht zu seinen favorisierten Werten. Die Kursziele macht der Experte fortan an seinen überarbeiteten Gewinnschätzungen für 2018 fest.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,64 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz 26 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.590 Punkten (plus 0,38 Prozent). Daher entwickelt sich die Merck-Aktie schwächer als der Index.

Am Dienstag ist die Aktie des Pharmaunternehmens zum Preis von 101,50 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 102,05 Euro.

Die Merck-Aktie liegt mit 3,2 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 103,90 Euro beträgt. Es war am 16. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Februar 2016 und beträgt 70,68 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 26,24 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 37,9 Millionen Euro gehandelt worden. Am 10. April 2015 wurde mit 111,85 Euro das Allzeit-Hoch der Merck-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 1. Oktober 2002 liegt bei 8,90 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.01.2017 Commerzbank senkt Merck KGaA auf 'Hold' - Ziel hoch auf 109 Euro

Die Commerzbank hat Merck KGaA von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 101 auf 109 Euro angehoben. Das Gewinnwachstum beim Pharma- und Chemiekonzern dürfte nachlassen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Donnerstag. Das Aufwärtspotenzial sei begrenzt./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.