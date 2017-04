 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück fällt mit 0,5 Prozent gering

FrankfurtUnmerklich nach unten geht es mit dem Kurs der Münchener Rück. Derzeit verliert der Wert des Rückversicherers, der beim letzten Börsenschluss mit 188,40 Euro notierte, 1,00 Euro (0,53 Prozent). Zuletzt wird die Münchener Rück-Aktie mit 187,40 Euro gehandelt.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,53 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Rang 24 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.466 Punkten (unverändert 0,09 Prozent). Daher entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 188,40 Euro ist die Aktie am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 188,40 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt mit 0,6 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 188,50 Euro beträgt. Es war am 24. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 140,90 Euro.

Auf 75,95 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 114,1 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie beträgt 379,40 Euro und war am 10. November 2000 erreicht worden. Mit 48,05 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.04.2017 Goldman belässt Munich Re auf 'Buy'

Goldman Sachs hat Munich Re vor den zahlreich anstehenden Wahlen in Europa auf "Buy" belassen. Die Volkswirte der US-Investmentbank erwarteten einen für die Wirtschaft zuträglichen Ausgang, der sich in seinen Anlageurteilen für Aktien der europäischen Finanzbranche widerspiegele, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Sektorstudie vom Donnerstag. In einem gegenteiligen Szenario würden vor allem solche Versicherer profitieren, die im Nicht-Lebengeschäft, also in der Schaden- und Unfallversicherung, aktiv sind. Diese hätten defensive Qualitäten. Dazu zählten Munich Re, Zurich Financial oder Swiss Re./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.