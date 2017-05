 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück fällt mit 0,5 Prozent gering

FrankfurtMinimal nach unten geht es mit dem Kurs der Münchener Rück. Derzeit verliert der Wert des Rückversicherers, der beim letzten Börsenschluss mit 176,55 Euro notierte, 90 Cent (0,51 Prozent). Zuletzt wird die Münchener Rück-Aktie mit 175,65 Euro gehandelt.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen für das erste Quartal von 207 auf 204 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Da der Rückversicherer etwas schlechter abgeschnitten habe als von ihr gedacht, habe er seine Gewinnschätzungen für 2017 reduziert, schrieb Analyst Xinmei Wang in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte bleibt aber zuversichtlich, dass der Dax-Konzern 2017 die beim Überschuss angepeilte Spanne von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro erreichen könne. Er hob zudem die Rendite der Aktien positiv hervor.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,51 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Schein liegt auf Rang 20 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.745 Punkten (unverändert 0,1 Prozent). Daher entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie schlechter als der Index.

Am Donnerstag ist die Aktie des Versicherungskonzerns zum Preis von 176,40 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 176,70 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt mit 7,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 189,40 Euro beträgt. Es war am 26. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 140,90 Euro.

Auf 62,81 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 49,9 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie beträgt 379,40 Euro und war am 10. November 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 liegt bei 48,05 Euro.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Erstquartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Kapitalerträge des Rückversicherers erschienen weiterhin gesichert, schrieb Analyst Johnny Vo in einer Studie vom Mittwoch. Vo nahm nur geringfügige Änderungen an seinen Prognosen für den Reingewinn in den Jahren 2018 bis 2021 vor./la/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

