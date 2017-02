 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück mit guten Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNur kaum spürbar geht es heute mit dem Wert der Münchener Rück aufwärts. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Rückversicherers 1,55 Euro im Vergleich zum Schlusswert von 175,00 Euro des Vortages und macht damit 0,89 Prozent gut. Zuletzt wird die Münchener Rück-Aktie mit 176,55 Euro gehandelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Einen im vierten Quartal enttäuschenden Nettogewinn mache der Rückversicherer durch eine höhere Sicherheit bei der Rendite wett, schrieb Analyst In-Yong Hwang in einer Studie vom Mittwoch. Als besonders wichtig erachtete er ein nach deutscher Rechnungslegung (HGB) gutes Nettoergebnis. Hwang nahm per Saldo nur kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen bis 2021 vor.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,89 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Position sechs im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.547 Punkten (unverändert 0,02 Prozent). Damit entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie stärker als der Index.

Am Mittwoch ist die Aktie des Rückversicherers zum Preis von 175,30 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 177,30 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt mit 5,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 187,35 Euro beträgt. Es war am 14. März 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 140,90 Euro.

Auf 90,19 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 158,3 Millionen Euro gehandelt. Am 10. November 2000 wurde mit 379,40 Euro das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie erreicht. Mit 48,05 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.02.2017 Commerzbank hebt Ziel für Munich Re auf 175 Euro - 'Reduce'

Die Commerzbank hat das Kursziel für Munich Re von 160 auf 175 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Der jüngste Zinsanstieg komme den Versicherern deutlich zugute, schrieb Analyst Michael Haid in einer Branchenstudie vom Dienstag. Wegen des starken Wettbewerbs im Nichtleben-Geschäft beurteilt Haid die Perspektiven für die Rückversicherer aber weiterhin skeptisch. Die Munich Re müsse beweisen, dass sie die Erstversicherungstochter Ergo erfolgreich umstrukturieren könne./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

