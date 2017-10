 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück mit Kursverlusten von 1,1 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNach unten geht es heute mit dem Wert des Münchener Rück-Papieres. Bislang verliert der Anteilschein des Versicherungskonzerns deutliche 2,00 Euro und notiert mit 1,06 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 188,35 Euro. Zuletzt wird die Münchener Rück-Aktie mit 186,35 Euro gehandelt.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 1,06 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt derzeit auf Rang 26 im unteren Drittel des Performance-Index. Derzeit registriert der Dax 13.005 Punkte (plus 0,11 Prozent). Damit entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie schlechter als der Index, der sich um 0,11 Prozent und 14 Punkte verbessert.

Mit einem Preis von 189,00 Euro ist die Aktie am Montag den 23.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 189,00 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt derzeit mit 1,6 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 189,40 Euro beträgt. Es war am 26. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 165,55 Euro.

Auf 68,10 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 101,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 10. November 2000 wurde mit 379,40 Euro das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 liegt bei 48,05 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.10.2017 Exane BNP hebt Ziel für Munich Re auf 200 Euro - 'Neutral'

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Munich Re von 177 auf 200 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Naturkatastrophen belasteten die Profitabilität der Versicherungsbranche in diesem Jahr erheblich, hätten nebenbei aber positive Effekte etwa auf die Immobilienpreise, schrieb Analyst Guilhem Horvath in einer Branchenstudie vom Mittwoch. 2018 dürften die Gewinne der Rückversicherer um durchschnittlich 12 Prozent steigen. Der Markt sehe derzeit Munich Re als beste Möglichkeit, um von den positiven Aussichten zu profitieren. Hannover Rück komme aber deutlich zu kurz./ajx/bek Datum der Analyse: 11.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.