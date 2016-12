 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück mit wenig Bewegung

FrankfurtGering nach unten geht es mit dem Kurs der Münchener Rück. Derzeit verliert der Wert des Versicherers, der beim letzten Börsenschluss mit 179,45 Euro notierte, 85 Cent (0,47 Prozent). Zuletzt wird die Münchener Rück-Aktie mit 178,60 Euro gehandelt.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,47 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz 26 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.471 Punkten (unverändert 0,01 Prozent). Daher entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie schwächer als der Index.

Am Mittwoch ist die Aktie des Rückversicherers zum Preis von 179,15 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 179,75 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt mit 4,7 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 187,35 Euro beträgt. Es war am 14. März 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 140,90 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 31,48 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 24,0 Millionen Euro gehandelt worden. Am 10. November 2000 wurde mit 379,40 Euro das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 liegt bei 48,05 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.12.2016 Goldman belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 190 Euro

Goldman Sachs hat Munich Re mit Blick auf die geplante Einstellung des Vertriebs und des Neukundengeschäfts in Belgien auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Schritt und die in Aussicht gestellte Finanzspritze durch die Tochter Ergo seien zwar zunächst negativ, doch ändere sich aus fundamentaler Sicht nichts an seiner Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst In-Yong Hwang in einer Studie vom Montag. Das Papier des Rückversicherers biete Anlegern eine der höchsten Renditen im Sektor und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit angesichts seiner sehr guten Lage nach den Kriterien der Solvency II-Vorschriften./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.