 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück mit wenig Bewegung

FrankfurtOhne Impulse bleibt bisher der Wert der Münchener Rück-Aktie. Gegenwärtig kann sich der Wert des Versicherungskonzerns im Vergleich zum Schlusswert von 177,85 Euro des Vortages gerade behaupten.

Im Dax gehört der Anteilschein zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Der Wert liegt auf Position 15 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.454 Punkten (unverändert 0,08 Prozent). Damit entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie unbedeutend besser als der Index.

Am Freitag ist die Aktie des Versicherungskonzerns zum Preis von 177,85 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 178,10 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt mit 6,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 189,40 Euro beträgt. Es war am 26. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 140,90 Euro.

Auf 43,38 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 13:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 99,8 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie beträgt 379,40 Euro und war am 10. November 2000 erreicht worden. Mit 48,05 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.04.2017 Goldman belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das erste Quartal habe keine Überraschungen geboten, schrieb Analyst In-Yong Hwang in einer Studie vom Donnerstag. Er sieht den Rückversicherer auf einem guten Weg in Richtung Jahresziel 2 bis 2,4 Milliarden Euro Überschuss./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

