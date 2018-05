 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück mit wenig Bewegung

Ohne große Bewegung zeigte sich der Wert des Versicherers Münchener Rück . Bei Handelsschluss notierte die Aktie mit 193,40 Euro.

Munich Re

FrankfurtDer Anteilschein des Rückversicherers Münchener Rück konnte sich bei Handelsschluss behaupten. Im Vergleich zum Vortag von 193,55 Euro blieb der Kurs unverändert.

Im Dax gehörte das Wertpapier bei Ende des Parketthandels zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Das Papier lag bei Ende des Parketthandels auf Position acht im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Somit entwickelte sich die Münchener Rück-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,35 Prozent und 46 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 193,75 Euro war der Wert am Freitag den 18.05.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 194,30 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 3,4 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 200,30 Euro beträgt. Es war am 24. April 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. September 2017 und beträgt 166,60 Euro.

Auf 112,28 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 62,5 Millionen Euro gehandelt. Am 10. November 2000 wurde mit 379,40 Euro das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie erreicht. Mit 48,05 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.05.2018 Barclays belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 211 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat für Munich Re nach Erstquartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes Nettoergebnis erzielt und rechne nun für 2018 mit einer niedrigeren Schaden-Kosten-Quote als bisher, bleibe aber vorerst bei seinem Jahresgewinnziel, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

