 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück nahezu konstant

FrankfurtOhne Impulse bleibt bisher der Wert der Münchener Rück-Aktie. Gegenwärtig kann sich der Wert des Versicherungskonzerns im Vergleich zum Schlusswert von 178,40 Euro des Vortages gerade behaupten.

Im Dax gehört der Wert zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Das Papier liegt auf Position zwölf im Mittelfeld des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.596 Punkten (unverändert 0,1 Prozent). Damit entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie wenig schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 177,90 Euro ist der Wert am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 179,45 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt mit 4,7 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 187,35 Euro beträgt. Es war am 14. März 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 140,90 Euro.

Auf 71,56 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 74,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie beträgt 379,40 Euro und war am 10. November 2000 erreicht worden. Mit 48,05 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.01.2017 Bernstein hebt Ziel für Munich Re auf 188 Euro - 'Outperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Munich Re von 185 auf 188 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wahrscheinliche Aktienrückkäufe und die Zyklizität sollten die Papiere der Versicherer Munich Re und Allianz kurzfristig noch etwas antreiben, schrieb Analyst Ed Houghton in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Für das vierte Quartal dürften sie starke Gewinne ausweisen./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

