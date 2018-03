 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück praktisch unverändert

Die Aktie des Rückversicherers Münchener Rück zeigt wenig Änderung. Zuletzt wird der Wert mit 147,00 Euro gehandelt.

FrankfurtDie Anleger von Münchener Rück haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Versicherers im Vergleich zu den anderen Werten im Index unmerklich nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 147,00 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,47 Prozent verschlechtert.

Die Baader Bank hat das Kursziel für Munich Re von 182 auf 165 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das autonome Fahren könnte einen deutlichen Einfluss auf die Autoversicherungsbranche haben, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Studie vom Dienstag. Die Unfallzahlen könnten sinken und die Popularität von Car Sharing steigen. Die Kurszielanpassung begründet Bischof mit dem aktuellen Wirtschaftsumfeld.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,47 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Platz 27 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 10.254 Punkten (plus 0,55 Prozent). Daher entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 147,75 Euro ist der Anteilschein am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 148,15 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt mit 24,1 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 193,65 Euro beträgt. Es war am 3. Dezember 2015 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 140,90 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 53,67 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 36,9 Millionen Euro gehandelt. Am 10. November 2000 wurde mit 379,40 Euro das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 liegt bei 48,05 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Mit Blick auf die anstehende Hurrikan-Periode sei unter den europäischen Rückversicherern Swiss Re sein bevorzugter Wert, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Branchenstudie vom Montag. Bei Munich Re hob der Experte die starke Kapitalisierung und die verlässliche Kapitalmanagement-Strategie positiv hervor./ajx/ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

