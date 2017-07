 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück praktisch unverändert

FrankfurtDie Anleger von Münchener Rück haben keinen richtigen Grund zur Freude. Bisher kann die Aktie unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Versicherers den Stand von 177,95 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,17 Prozent.

Im Dax gehört der Wert mit 0,17 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position zehn im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.197 Punkten (minus 0,35 Prozent). Damit entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie besser als der Index.

Am Montag ist die Münchener Rück-Aktie zum Preis von 178,15 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 178,50 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt mit 6,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 189,40 Euro beträgt. Es war am 26. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 25. Juli 2016 und beträgt 145,75 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 59,75 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 130,3 Millionen Euro gehandelt worden. Am 10. November 2000 wurde mit 379,40 Euro das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie erreicht. Mit 48,05 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

21.07.2017 Morgan Stanley nimmt Munich Re mit 'Equal-weight' wieder auf

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Munich Re mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 196 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Preisdruck bei den Rückversicherern halte an, schrieb Analystin Nadine van der Meulen in einer am Freitag veröffentlichten Branchenstudie. Sie verfügten aber über komfortable Reserven, die die Gewinne stützten. In ihrer Rangfolge steht Swiss Re ganz oben, gefolgt von Munich Re, Scor und Hannover Rück. Für Hannover Rück sieht sie das geringste Aufwärtspotenzial. Zuvor wurde Munich Re von einem anderen Experten begutachtet. Seine letzte Einstufung von Mitte Mai war "Overweight" und ein Kursziel von 204 Euro./ajx/la Datum der Analyse: 21.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.