 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück praktisch unverändert

FrankfurtWeder nach unten noch nach oben geht es für die Aktie des Versicherers Münchener Rück. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 186,15 Euro bewegt sich der Wert des Versicherers nicht.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" belassen. Nach einer Reihe von schwachen Schaden- und Kostenentwicklungen bei einigen Konkurrenten sehe sie auch bei den beiden großen deutschen Rückversicherern das Risiko einer Enttäuschung, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer Studie vom Montag. Vermutlich werde dies durch die Schwäche des US-Dollar zum Euro noch verstärkt. Die Münchener erwirtschafteten 24 Prozent ihrer Prämien in US-Dollar.

Im Dax gehört der Wert zu den unveränderten Werten des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz fünf im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.247 Punkten (minus 0,41 Prozent). Daher entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 185,95 Euro ist der Anteilschein am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 186,65 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt mit 1,6 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 189,40 Euro beträgt. Es war am 26. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 5. August 2016 und beträgt 148,15 Euro.

Bis um 14:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 38,18 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 43,9 Millionen Euro gehandelt. Am 10. November 2000 wurde mit 379,40 Euro das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie erreicht. Mit 48,05 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

04.08.2017 Equinet belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 180 Euro

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Münchener Rückversicherer dürfte schwache Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Freitag. Das Vorjahresergebnis sei außerordentlich gut gewesen. Mt einem Halbjahresüberschuss von wohl 1,2 Milliarden Euro sollte der Dax-Konzern aber auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele bleiben./ag/ajx Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.