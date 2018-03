 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich der Wert des Rückversicherers Münchener Rück . Aktuell wird die Aktie mit 184,35 Euro notiert.

Munich Re

FrankfurtGering nach unten geht es mit dem Papier der Münchener Rück-Aktie. Derzeit verliert der Anteilschein des Versicherungskonzerns 80 Cent (0,43 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 185,15 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Münchener Rück-Anteilschein mit 184,35 Euro gehandelt.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,43 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt bis zur Stunde auf Platz 29 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax verzeichnet bis zur Stunde 12.456 Punkte (plus 0,3 Prozent). Somit entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie schlechter als der Index, der sich um 0,3 Prozent und 38 Punkte verbessert.

Am Dienstag den 13.03.2018 ist die Aktie des Versicherers zum Preis von 185,05 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 185,05 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt bis zur Stunde mit 7,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 199,00 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. September 2017 und beträgt 166,60 Euro.

Bis um 10:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 12,25 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 11,1 Millionen Euro gehandelt. Am 10. November 2000 wurde mit 379,40 Euro das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 liegt bei 48,05 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.02.2018 Barclays belässt Munich Re auf 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re angesichts der angelaufenen Berichtssaison der Versicherungsunternehmen auf "Overweight" belassen. Nach den Katastrophenschäden im vergangenen Jahr hätten bislang alle Rückversicherer Preiserhöhungen durchgesetzt, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei Munich Re seien diese aber am geringsten ausgefallen. Zudem habe die Qualität der Munich-Re-Zahlen den Markt insgesamt enttäuscht./tih/ck Datum der Analyse: 12.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.