 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück praktisch unverändert

Die Aktie des Versicherers Münchener Rück zeigt wenig Änderung. Derzeit notiert der Wert mit 188,05 Euro.

FrankfurtDer Anteilschein des Versicherungskonzerns Münchener Rück gehört aktuell mit einem Anstieg von 0,21 Prozent zu den im Großen und Ganzen gleichbleibenden Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 187,65 Euro kann sie sich kaum spürbar um 40 Cent auf 188,05 Euro verbessern.

Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Munich Re von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer habe die Prognosespanne für den Nettogewinn in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr erhöht, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem dürfte sich der Konzern in diesem Jahr von einem schwierigen Jahr 2017 erholen. Die Aktie sei auf dem gegenwärtigen Niveau fair bewertet.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,21 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt derzeit auf Rang 9 im oberen Drittel des Index. Der Dax verbucht derzeit 12.201 Punkte (minus 0,13 Prozent). Damit entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie besser als der Index, der sich um 0,13 Prozent und 16 Punkte verschlechtert.

Am Dienstag den 20.03.2018 ist die Münchener Rück-Aktie zum Preis von 188,50 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 188,95 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt derzeit mit 5,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 199,00 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. September 2017 und beträgt 166,60 Euro.

Bis um 10:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 15,43 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 44,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie beträgt 379,40 Euro und war am 10. November 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 liegt bei 48,05 Euro.

19.03.2018 JPMorgan hebt Munich Re auf 'Overweight' und Ziel auf 225 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re nach Zahlen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 197 auf 225 Euro angehoben. Der Bericht des weltweit größten Rückversicherers sei ein weiteres Signal dafür, dass die Rückversichererbranche wieder zu Wachstum zurückgekehrt sei, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter anderem auf das Ziel der Munich Re für 2020, einen Überschuss von 2,8 Milliarden Euro erzielen zu wollen. Sein Favorit bleibt aber Swiss Re./ck/ag Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

