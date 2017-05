 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück verzeichnet mit 1,9 Prozent geringe Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNach unten geht es heute mit dem Wert von Münchener Rück. Bis zur Stunde verliert der Wert des Versicherungskonzerns deutliche 3,40 Euro und notiert mit 1,89 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 180,05 Euro. Zuletzt wird die Münchener Rück-Aktie mit 176,65 Euro gehandelt.

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Alles in allem sei das erste Quartal gemischt ausgefallen, schrieb Analystin Olivia Brindle am Dienstag als erste Reaktion auf die Resultate. Während der Rückversicherer auf operativem Niveau etwas mehr als erwartet geliefert habe, sei der Überschuss hinter den Schätzungen zurückgeblieben. Schwach sei der Geschäftsbereich Rückversicherung Schaden

Im Dax gehört der Wert mit 1,89 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Platz 30 am Ende der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.768 Punkten (plus 0,58 Prozent). Damit entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie schwächer als der Index.

Am Dienstag ist die Aktie des Versicherungskonzerns zum Preis von 177,10 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 177,95 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt mit 6,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 189,40 Euro beträgt. Es war am 26. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 140,90 Euro.

Bis um 12:15 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 81,59 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 29,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie beträgt 379,40 Euro und war am 10. November 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 liegt bei 48,05 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.05.2017 RBC Capital belässt Munich Re auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Reingewinn des Rückversicherers dürfte im Jahresvergleich auf 630 Millionen Euro gestiegen sein und damit etwas mehr zugelegt haben als am Markt im Durchschnitt erwartet, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer Studie vom Montag. Allerdings sei die Vergleichsbasis aus dem Vorjahresquartal auch recht niedrig./la/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

