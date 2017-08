 Münchener Rück-Aktie - WKN 843002: Münchener Rück verzeichnet mit 2,2 Prozent deutliche Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Rückversicherers Münchener Rück gehört mit einer negativen Entwicklung von 2,23 Prozent zu den klaren Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 181,50 Euro hat sie sich um 4,05 Euro auf 177,45 Euro verschlechtert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Munich Re nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Das solide zweite Quartal des Rückversicherers habe von den nur geringen Katastrophenschäden sowie positiven Sondereffekten bei der Erstversicherungstochter Ergo profitiert, schrieb Analyst Johnny Vo in einer Studie vom Donnerstag.

Der Wert gehört im Dax mit 2,23 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz 28 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.018 Punkten (minus 1,12 Prozent). Damit entwickelt sich die Münchener Rück-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 181,30 Euro ist der Wert am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 181,60 Euro.

Die Münchener Rück-Aktie liegt mit 6,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 189,40 Euro beträgt. Es war am 26. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 19. August 2016 und beträgt 157,05 Euro.

Auf 97,41 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 16:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 125,3 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Münchener Rück-Aktie beträgt 379,40 Euro und war am 10. November 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 liegt bei 48,05 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.08.2017 S&P Global hebt Ziel für Munich Re auf 190 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen von 185 auf 190 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine Schätzungen änderte Analyst Jit Hoong Chan nach dem wie erwartet ausgefallenen zweiten Quartal des weltgrößten Rückversicherers allerdings nicht, wie er in einer Studie vom Mittwoch schrieb. Positiv hob er das ausgeglichene Chance/Risiko-Verhältnis hervor sowie die attraktive und nachhaltige Dividendenrendite./ck/das Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.