 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media fällt 1 Prozent

Der Anteilschein des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media gehörte mit einem Rückgang von 1 Prozent zu den Verlierern des Tages. Beim Handelsende wurde der Wert mit 31,14 Euro notiert.

Prosiebensat

FrankfurtUnmerklich bergab ging es mit dem Papier der ProSiebenSat.1 Media-Aktie. Bis zum Handelsende verlor der Anteilschein des Medienkonzerns 31 Cent (0,99 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 31,45 Euro des Vortages. Zuletzt wird der ProSiebenSat.1 Media-Anteilschein mit 31,14 Euro gehandelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Aktie des Fernsehkonzerns bleibe sein "Key Pick" im europäischen Mediensektor, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn die Aktie seit November wieder um 25 Prozent gestiegen sei, bleibe sie eine der besten Investmentchancen innerhalb der Branche. Er sieht weiterhin mehr als 40 Prozent Kurspotenzial.

Im Dax gehörte der Wert mit 0,99 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag bei Börsenschluss auf Rang 25 im unteren Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.470 Punkten (minus 0,14 Prozent). Damit entwickelte sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie schwächer als der Index, der sich um 18 Punkte und 0,14 Prozent verschlechterte.

Am Mittwoch den 21.02.2018 war die ProSiebenSat.1 Media-Aktie zum Preis von 31,40 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 31,70 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie lag bei Börsenschluss mit 25,4 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,77 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. November 2017 und beträgt 24,50 Euro.

Auf 39,21 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 18,6 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie betrug 50,95 Euro und war am 20. November 2015 erreicht worden. Mit 0,88 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.02.2018 Kepler Cheuvreux belässt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat ProSiebenSat.1 vor den am 22. Februar erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Er rechne damit, dass der Fernsehkonzern einen Teil seiner verlorenen Marktanteile im Werbebereich zurückerobert habe, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ajx Datum der Analyse: 20.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.