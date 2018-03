 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media fällt mit sehr deutlichen 6,2 Prozent dramatisch ab

Mit einem Minus von 6,2 Prozent gehörte die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media zu den Verlierern des Tages. Am Ende des Handelstages notierte der Anteilschein mit 28,19 Euro.

FrankfurtAbwärts um 6,19 Prozent ging es mit dem Kurs der ProSiebenSat.1 Media-Aktie. Bis zum Handelsende verlor der Anteilschein des Medienunternehmens, der am vorigen Börsentag mit 30,05 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,86 Euro (6,19 Prozent). Zuletzt wird der ProSiebenSat.1 Media-Wert mit 28,19 Euro notiert.

Die Commerzbank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Kursschwächen anlässlich des Abstiegs aus dem Dax sieht Analystin Sonia Rabussier in einer am Dienstag vorliegenden Studie als Kaufgelegenheit. Sie hob die attraktive Bewertung und die hohe Dividendenrendite der Papiere des Medienkonzerns hervor.

Der Wert gehörte im Dax mit 6,19 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier lag bei Handelsschluss auf Rang 30 am Ende des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.115 Punkten (plus 0,2 Prozent). Damit entwickelte sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie schlechter als der Index, der sich um 24 Punkte und 0,2 Prozent verbesserte.

Am Dienstag den 06.03.2018 war die Aktie des Medienkonzerns zum Preis von 29,94 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 30,37 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie lag bei Handelsschluss mit 32,5 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,77 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. November 2017 und beträgt 24,50 Euro.

Auf 233,69 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 69,4 Millionen Euro gehandelt. Am 20. November 2015 wurde mit 50,95 Euro das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie erreicht. Mit 0,88 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.03.2018 Warburg Research belässt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Medienkonzern wolle den Anteil von US-Inhalten im TV mittelfristig senken, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf weitere Übernahmen habe der Konzern noch finanzielle Feuerkraft von 1,1 Milliarden Euro, könnte aber auch noch weitere Schulden aufnehmen./mis/ag Datum der Analyse: 05.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

