 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media gewinnt 1,2 Prozent

Die Aktie des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media gehört heute mit einer Steigerung von 1,2 Prozent zu den Hoffnungsträgern des Tages. Aktuell notiert der Anteilschein mit 38,70 Euro.

FrankfurtFreude bei den Anlegern von ProSiebenSat.1 Media. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Medienkonzerns den aktuellen Stand von 38,70 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortag um 1,22 Prozent verbessern.

Im Dax gehört die Aktie mit 1,22 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Rang vier im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.979 Punkten (plus 0,1 Prozent). Daher entwickelt sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 38,19 Euro ist die Aktie am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 38,82 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie liegt mit 18,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 47,35 Euro beträgt. Es war am 17. März 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. November 2016 und beträgt 31,33 Euro.

Auf 29,93 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 14,2 Millionen Euro gehandelt worden. Am 20. November 2015 wurde mit 50,95 Euro das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 liegt bei 0,88 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

06.03.2017 DZ Bank belässt ProSiebenSat.1 auf 'Halten' - Fairer Wert 38 Euro

Die DZ Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen für 2016 auf "Halten" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Der Medienkonzern wachse zum Teil wegen Zukäufen deutlich in den weniger profitablen Geschäftsbereichen, weshalb sich die Konzern-Marge aufgrund dieser Verschiebung weiter abgeschwächt habe, schrieb Analyst Harald Heider in einer Studie vom Montag. Die Geschäftsentwicklung von ProSieben sei insgesamt gesehen aber solide gewesen. Der Ausblick auf 2017 habe ebenfalls im Rahmen der Erwartungen gelegen./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.