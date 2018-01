 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media legt 1,1 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media gehört bis zur Stunde mit einem Zuwachs von 1,13 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 29,12 Euro kann sich das Papier des Medienkonzerns um klare 33 Cent auf 29,45 Euro verbessern.

Der Wert gehört im Dax mit 1,13 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt derzeit auf Platz 15 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax verzeichnet derzeit 13.141 Punkte (plus 1,25 Prozent). Damit entwickelt sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie wenig schlechter als der Index, der sich um 162 Punkte und 1,25 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 29,32 Euro ist die Aktie am Donnerstag den 04.01.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 29,46 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie liegt derzeit mit 29,5 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,77 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. November 2017 und beträgt 24,50 Euro.

Auf 15,89 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:00 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt. Am 20. November 2015 wurde mit 50,95 Euro das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 liegt bei 0,88 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.12.2017 Hauck & Aufhäuser hebt ProSiebenSat.1 auf 'Buy'

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat ProSiebenSat.1 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 34 Euro angehoben. Marktdaten zeigten, dass der deutsche TV-Werbemarkt trotz des Vordringens digitaler Videos nach wie vor in einer soliden Verfassung sei, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe der Medienkonzern erste Schritte eingeleitet, um zu einem stabilen Kern-TV-Geschäft zurückzukehren./ck/ajx Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.