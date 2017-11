 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media mit deutlichen Kursverlusten von 2,6 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media gehörte beim Handelsende mit einem Minus von 2,6 Prozent zu den klaren Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 29,95 Euro hatte sie sich um 78 Cent auf 29,17 Euro verschlechtert.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 2,6 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Schein lag bei Börsenschluss auf Platz 30 am Ende des Index. Der Dax schloss bei 13.479 Punkten (plus 1,89 Prozent). Daher entwickelte sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie schwächer als der Index, der sich um 1,89 Prozent und 250 Punkte verbesserte.

Am Mittwoch den 01.11.2017 war die ProSiebenSat.1 Media-Aktie zum Preis von 30,30 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 30,37 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie lag bei Börsenschluss mit 30,2 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,77 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. August 2017 und beträgt 27,30 Euro.

Auf 66,62 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt. Am 20. November 2015 wurde mit 50,95 Euro das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie erreicht. Mit 0,88 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.10.2017 Oddo BHF belässt ProSiebenSat.1 auf 'Reduce' - Ziel 24 Euro

Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Er sei besorgt über die Entwicklung des Werbegeschäfts und habe seine diesbezüglichen Erwartungen an das kommende Jahr reduziert, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Freitag./das Datum der Analyse: 27.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.