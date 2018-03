 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media mit geringen Kursgewinnen von 0,7 Prozent

Der Anteilschein des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media gehörte mit einer Steigerung von 0,7 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Beim Handelsende notierte der Wert mit 32,41 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media zeigte bei Handelsschluss mit einem Plus von geringfügigen 0,65 Prozent und einem Kurswert von 32,41 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 32,20 Euro.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Mit Blick auf das TV-Werbegeschäft habe das Jahr 2018 sehr gut begonnen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die Partnerschaft mit General Atlantic ein Beleg für den strategischen Wert des Digitalgeschäfts von ProsiebenSat.1

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 0,65 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag bei Ende des Parketthandels auf Rang sieben im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.482 Punkten (plus 0,16 Prozent). Daher entwickelte sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie stärker als der Index, der sich um 20 Punkte und 0,16 Prozent verbesserte.

Am Freitag den 23.02.2018 war die ProSiebenSat.1 Media-Aktie zum Preis von 32,22 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 32,48 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 22,4 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,77 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. November 2017 und beträgt 24,50 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 46,26 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 75,2 Millionen Euro gehandelt. Am 20. November 2015 wurde mit 50,95 Euro das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie erreicht. Mit 0,88 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

22.02.2018 Goldman belässt ProSiebenSat.1 auf 'Neutral' - Ziel 35 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das vierte Quartal des Medienkonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Marktanteil des Dax-Konzerns im Werbegeschäft normalisiere sich, dies hätten die jüngsten Kennziffern bestätigt. Den Ausblick bezeichnete Yang als konservativ./ajx/ag Datum der Analyse: 22.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

