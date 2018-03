 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media mit geringen Kursverlusten von 0,8 Prozent

Die Aktie des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media gehörte mit einem Rückgang von 0,8 Prozent zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte bei Börsenschluss mit 27,29 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media gehörte am Ende des Handelstages mit einem Rückgang von unmerklichen 0,76 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 27,50 Euro hatte sie sich um 21 Cent gering auf 27,29 Euro verschlechtert.

Die Aktie gehörte im Dax mit 0,76 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Handelsschluss auf Position acht im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.213 Punkten (minus 1,43 Prozent). Damit entwickelte sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie besser als der Index, der sich um 177 Punkte und 1,43 Prozent verschlechterte.

Am Montag den 19.03.2018 war die ProSiebenSat.1 Media-Aktie zum Preis von 27,51 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 27,60 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie lag bei Handelsschluss mit 34,7 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,77 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. November 2017 und beträgt 24,50 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 26,30 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 46,1 Millionen Euro gehandelt worden. Am 20. November 2015 wurde mit 50,95 Euro das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie erreicht. Mit 0,88 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

15.03.2018 JPMorgan belässt ProSiebenSat.1 auf 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach einer Leerverkaufsattacke auf "Overweight" belassen. Der Medienkonzern könne angesichts der Veränderungen im Management und jüngster M&A-Aktivitäten zu einem leichten Ziel für Leerverkäufer werden, aber die jüngsten Vorwürfe eines selbst ernannten Research-Hauses seien irrig, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/zb Datum der Analyse: 15.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

