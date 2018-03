 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media mit guten Kursgewinnen von 3,4 Prozent

Der Wert des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media gehörte mit einem Zuwachs von 3,4 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Die Aktie notierte beim Handelsende mit 30,46 Euro.

FrankfurtFreude bei den Anlegern des ProSiebenSat.1 Media-Papieres. Bis zum Börsenschluss konnte die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreichte der Anteilschein des TV-Konzerns den Stand von 30,46 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortag um 3,36 Prozent verbessern.

Im Dax gehörte der Wert mit 3,36 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag am Ende des Handelstages auf Position drei in der Spitzengruppe des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.378 Punkten (plus 1,49 Prozent). Daher entwickelte sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie stärker als der Index, der sich um 1,49 Prozent und 182 Punkte verbesserte.

Am Mittwoch den 14.02.2018 war die ProSiebenSat.1 Media-Aktie zum Preis von 29,78 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 30,53 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 27,1 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,77 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. November 2017 und beträgt 24,50 Euro.

Auf 41,42 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 18,9 Millionen Euro gehandelt. Am 20. November 2015 wurde mit 50,95 Euro das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 lag bei 0,88 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

31.01.2018 NordLB belässt ProSiebenSat.1 auf 'Verkaufen' - Ziel 23 Euro

Die NordLB hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Einstufung für den Mediensektor lautet unverändert "Positiv", wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Holger Fechner hervorgeht. Bei den intakten fundamentalen Branchentrends biete der Sektor neben lukrativen Dividendenrenditen auch weiter Wachstumsfantasie durch Investitionschancen in die Digitalisierung. Zudem steht die Branche durch den in den letzten Jahren erfolgten Indexaufstieg von ProSiebenSat.1 in den Dax sowie RTL, CTS Eventim und Ströer in den MDax vermehrt im Blick. ProSieben sei zuletzt aber ein Sorgenkind gewesen./ajx/bek Datum der Analyse: 31.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

