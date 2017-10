 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media mit Kursverlusten von 1,3 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtEnttäuschung bei den Anlegern des ProSiebenSat.1 Media-Anteilscheins. Aktuell verliert die Aktie des Medienunternehmens 38 Cent, fällt auf den Stand von 29,76 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,26 Prozent verschlechtert.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 42,00 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem jüngsten Zwischenbericht des Medienkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (Ebitda) für die Jahre 2017 und 2018 um 5 bis 7 Prozent reduziert, schrieb Analyst Patrick Wellington in einer Studie vom Montag. Für sein anhaltend positives Anlagevotum nannte er mehrere Gründe und verwies unter anderem darauf, dass die Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits um 20 Prozent gesunken sei.

Im Dax gehört die Aktie mit 1,26 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt derzeit auf Rang 30 am Ende des Index. Der Dax notiert derzeit 13.016 Punkte (plus 0,19 Prozent). Damit entwickelt sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie schwächer als der Index, der sich um 25 Punkte und 0,19 Prozent verbessert.

Am Montag den 23.10.2017 ist die Aktie des TV-Konzerns zum Preis von 30,27 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 30,28 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie liegt derzeit mit 28,8 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,77 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. August 2017 und beträgt 27,30 Euro.

Bis um 15:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 22,04 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 19,6 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie beträgt 50,95 Euro und war am 20. November 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 liegt bei 0,88 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

18.10.2017 Deutsche Bank senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 34 Euro - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 mit Blick auf die Entwicklung der Werbeeinnahmen von 36 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Eigene Umfragen zu TV-Anzeigen im dritten und vierten Quartal belegten, dass diese sich zunehmend von einer guten Konjunktur in Europa abkoppeln, schrieb Analystin Laurie Davison in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Allerdings zeichne sich auf den Märkten Deutschland und Großbritannien eine leichte Besserung ab./bek/ajx Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.