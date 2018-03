 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media mit wenig Bewegung

Die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media zeigt wenig Änderung. Aktuell wird der Wert mit 44,43 Euro gehandelt.

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von ProSiebenSat.1 Media. Bisher fällt die Aktie des TV-Konzerns geringfügig auf den aktuellen Stand von 44,43 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,17 Prozent kaum spürbar verschlechtert.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,17 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position 25 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 10.131 Punkten (plus 0,27 Prozent). Daher entwickelt sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie schwächer als der Index.

Am Montag ist die Aktie des Medienkonzerns zum Preis von 44,55 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 44,71 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie liegt mit 12,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 50,95 Euro beträgt. Es war am 20. November 2015 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. August 2015 und beträgt 37,62 Euro.

Auf 9,84 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 18,6 Millionen Euro gehandelt. Am 20. November 2015 wurde mit 50,95 Euro das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie erreicht. Mit 0,88 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

