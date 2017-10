 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media mit wenig Bewegung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media zeigte am Ende des Handelstages mit einem Plus von unwesentlichen 0,35 Prozent und einem Kurswert von 29,86 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagswert von 29,75 Euro.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Dynamik sollte wieder anziehen, aber die Bedingungen im Werbemarkt blieben herausfordernd, schrieb Analyst Richard Eary in einer Branchenstudie vom Dienstag.

Im Dax gehörte der Wert mit 0,35 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag am Ende des Handelstages auf Platz zehn im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 13.019 Punkten (plus 0,12 Prozent). Daher entwickelte sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,12 Prozent und 15 Punkte verbesserte.

Am Dienstag den 17.10.2017 war die ProSiebenSat.1 Media-Aktie zum Preis von 29,77 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 29,88 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 28,5 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,77 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 31. August 2017 und beträgt 27,30 Euro.

Auf 22,53 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 23,1 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie betrug 50,95 Euro und war am 20. November 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 lag bei 0,88 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.10.2017 HSBC belässt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Die HSBC hat ProSiebenSat.1 vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Werbetrends im dritten Quartal dürften die geringen Markterwartungen erfüllen oder auch übertreffen, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer Branchenstudie zu europäischen Medienkonzernen vom Montag. Für Pro7 rechnet er mit einem weitgehend ereignislosen dritten Quartal. Es dürfte den infolge der jüngsten Gewinnwarnung gesenkten Konsensschätzungen entsprochen haben. Für das Schlussquartal ost er optimistisch, dass auch hier die gesenkten Konsensschätzungen komfortabel erreicht werden. Die Aktie ist weiterhin sein bevorzugter Wert./ck/ajx Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.