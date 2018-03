 ProSiebenSat.1 Media-Aktie - WKN PSM777: ProSiebenSat.1 Media notiert mit 1,6 Prozent Verluste

Die Aktie des TV-Konzerns ProSiebenSat.1 Media gehörte mit einer negativen Entwicklung von 1,6 Prozent zu den Verlierern des Tages. Bei Börsenschluss notierte der Anteilschein mit 30,14 Euro.

Prosiebensat

FrankfurtNach unten ging es heute mit dem Wert des ProSiebenSat.1 Media-Papieres. Bis zum Ende des Handelstages verlor der Anteilschein des TV-Konzerns deutliche 49 Cent und notiert mit 1,6 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 30,63 Euro. Zuletzt wird die ProSiebenSat.1 Media-Aktie mit 30,14 Euro gehandelt.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Medienkonzern wolle den Anteil von US-Inhalten im TV mittelfristig senken, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf weitere Übernahmen habe der Konzern noch finanzielle Feuerkraft von 1,1 Milliarden Euro, könnte aber auch noch weitere Schulden aufnehmen.

Der Wert gehörte im Dax mit 1,6 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein lag bei Handelsschluss auf Position 30 am Ende des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.109 Punkten (plus 1,64 Prozent). Somit entwickelte sich die ProSiebenSat.1 Media-Aktie schlechter als der Index, der sich um 195 Punkte und 1,64 Prozent verbesserte.

Am Montag den 05.03.2018 war die ProSiebenSat.1 Media-Aktie zum Preis von 30,20 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 30,41 Euro.

Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie lag bei Handelsschluss mit 27,8 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 41,77 Euro beträgt. Es war am 3. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. November 2017 und beträgt 24,50 Euro.

Auf 69,37 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 49,9 Millionen Euro gehandelt. Am 20. November 2015 wurde mit 50,95 Euro das Allzeit-Hoch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 10. März 2009 lag bei 0,88 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.02.2018 Warburg Research hebt Ziel für ProSiebenSat.1 - 'Hold'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 von 30 auf 36 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Einstieg des Finanzinvestors General Atlantic bei der Nucom-Sparte sorge für eine bessere Berechenbarkeit des Wertes des Digitalgeschäfts, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach den vorläufigen Jahreszahlen verpasste er seinen Schätzungen einen Feinschliff und verschob außerdem den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft. Angesichts des begrenzten Aufwärtspotenzials und des eher ungünstigen Verhältnisses von Chancen und Risiken bleibe es jedoch bei der Einschätzung mit "Hold"./la/tih Datum der Analyse: 27.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.