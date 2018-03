 RWE-Aktie - WKN 703712: RWE fällt 1,6 Prozent

Mit einem Minus von 1,6 Prozent gehört der Anteilschein des Energiekonzerns RWE zu den Verlustbringern des Tages. Bislang notiert der Wert mit 19,60 Euro.

RWE

FrankfurtDie Aktie des Energiekonzerns RWE gehört bislang mit einer negativen Entwicklung von 1,61 Prozent zu den deutlichen Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 19,92 Euro hat sie sich um 32 Cent auf 19,60 Euro verschlechtert.

Der Wert gehört im Dax mit 1,61 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt bis zur Stunde auf Position 30 am Ende des Performance-Index. Bis zur Stunde notiert der Dax 12.265 Punkte (plus 0,22 Prozent). Damit entwickelt sich die RWE-Aktie schlechter als der Index, der sich um 27 Punkte und 0,22 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 19,96 Euro ist der Wert am Donnerstag den 15.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 20,07 Euro.

Die RWE-Aktie liegt bis zur Stunde mit 15,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 23,32 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. März 2017 und beträgt 14,32 Euro.

Bis um 11:45 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 50,61 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 90,0 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der RWE-Aktie beträgt 102,20 Euro und war am 7. Januar 2008 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 29. September 2015 liegt bei 9,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.03.2018 Merrill Lynch hebt RWE auf 'Buy' - Kursziel 25,40 Euro

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat RWE von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 25,40 Euro angegeben. Dank des Deals mit Eon werde RWE von einem der "dreckigsten Stromerzeuger" zum Konzern mit Schwerpunkt Erneuerbare Energie, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt, dass mit dem Wandel der Holding-Abschlag der Vergangenheit angehört./ag/ck Datum der Analyse: 14.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.