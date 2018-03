 RWE-Aktie - WKN 703712: RWE gewinnt mit 4,2 Prozent Zuwachs deutlich

Mit einer positiven Entwicklung von 4,2 Prozent gehört die Aktie des Energiekonzerns RWE zu den Gewinnern des Tages. Bislang wird der Anteilschein mit 19,87 Euro notiert.

RWE

FrankfurtDer Wert des Energiekonzerns RWE gehört bis zur Stunde mit einem Anstieg von 4,17 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 19,08 Euro kann sich das Papier des Energiekonzerns um klare 79 Cent auf 19,87 Euro verbessern.

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat RWE von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 25,40 Euro angegeben. Dank des Deals mit Eon werde RWE von einem der "dreckigsten Stromerzeuger" zum Konzern mit Schwerpunkt Erneuerbare Energie, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt, dass mit dem Wandel der Holding-Abschlag der Vergangenheit angehört.

Die Aktie gehört im Dax mit 4,17 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier liegt bislang auf Position zwei in der Spitzengruppe des Index. Der Dax notiert bislang 12.282 Punkte (plus 0,5 Prozent). Somit entwickelt sich die RWE-Aktie besser als der Index, der sich um 0,5 Prozent und 61 Punkte verbessert.

Am Mittwoch den 14.03.2018 ist die Aktie des Energiekonzerns zum Preis von 19,47 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 19,92 Euro.

Die RWE-Aktie liegt bislang mit 14,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 23,32 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. März 2017 und beträgt 14,05 Euro.

Auf 117,66 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:00 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 163,2 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der RWE-Aktie beträgt 102,20 Euro und war am 7. Januar 2008 erreicht worden. Mit 9,13 Euro wurde das Allzeit-Tief am 29. September 2015 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.03.2018 UBS belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 20,50 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern und die Verschuldung des Energiekonzerns seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies, sowie die in Aussicht gestellten Synergien aus der vereinbarten Übernahme der RWE-Ökostromtochter Innogy seien sehr positiv für die RWE-Aktie./edh/das Datum der Analyse: 13.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.