 RWE-Aktie - WKN 703712: RWE legt 1,3 Prozent zu

FrankfurtUm 1,3 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von RWE. Aktuell gewinnt der Wert des Energiekonzerns klare 16 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 12,45 Euro. Zuletzt wird das RWE-Papier mit 12,61 Euro gehandelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Versorger dürften 2017 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Montag. Erstmals nach sechs Jahren sollte auch das operative Ergebnis (Ebitda) im Sektor wieder steigen. Zudem werde das neue Jahr von größeren Zukäufen und Fusionen geprägt sein, glaubt der Experte.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,29 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Rang eins an der Spitze des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.549 Punkten (minus 0,69 Prozent). Daher entwickelt sich die RWE-Aktie besser als der Index.

Am Montag ist die Aktie des Energiekonzerns zum Preis von 12,44 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 13,00 Euro.

Die RWE-Aktie liegt mit 23,6 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 16,49 Euro beträgt. Es war am 14. Juli 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Februar 2016 und beträgt 9,99 Euro.

Bis um 12:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 33,59 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt. Am 7. Januar 2008 wurde mit 102,20 Euro das Allzeit-Hoch der RWE-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 29. September 2015 liegt bei 9,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.01.2017 Goldman belässt RWE auf 'Neutral' - Ziel 14 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Nach der Stilllegung von Atomkraftwerken sowie von Kohle- und Braunkohlemeilern in Deutschland dürften Angebot und Nachfrage am Strommarkt in den kommenden fünf Jahren aus dem Gleichgewicht geraten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Donnerstag. Er rechnet ab 2023 mit zunehmenden Stromausfallrisiken und damit steigenden Strompreisen./ck/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.