 RWE-Aktie - WKN 703712: RWE mit deutlichen Kursverlusten von 2,3 Prozent

Die Aktie des Energiekonzerns RWE gehörte mit einem Minus von 2,3 Prozent zu den Verlierern des Tages. Bei Ende des Parketthandels notierte der Anteilschein mit 15,95 Euro.

RWE

FrankfurtBergab ging es heute mit dem Wert des RWE-Papieres. Bis zum Ende des Parketthandels verlor der Anteilschein des Energiekonzerns klare 38 Cent und notiert mit 2,3 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 16,33 Euro. Zuletzt wird die RWE-Aktie mit 15,95 Euro gehandelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Markt schätze das Kraftwerksgeschäft von RWE nicht angemessen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dessen Wert habe sich seit Sommer vergangenen Jahres nicht verändert, während der Strompreis seitdem kräftig gestiegen sei. Der Experte rechnet mit weiter steigenden Strompreisen bis in die 2020er Jahre hinein.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 2,3 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Schein lag beim Handelsende auf Platz 15 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 11.919 Punkten (minus 2,23 Prozent). Somit entwickelte sich die RWE-Aktie unbedeutend schwächer als der Index, der sich um 272 Punkte und 2,23 Prozent verschlechterte.

Am Freitag den 02.03.2018 war die RWE-Aktie zum Preis von 16,16 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 16,24 Euro.

Die RWE-Aktie lag beim Handelsende mit 31,6 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 23,32 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 13. März 2017 und beträgt 13,62 Euro.

Auf 65,55 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 134,3 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der RWE-Aktie betrug 102,20 Euro und war am 7. Januar 2008 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 29. September 2015 lag bei 9,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

28.02.2018 Goldman belässt RWE auf 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von RWE auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Anleger könnten von möglicherweise positiven Aussagen der Ökostromtochter Innogy etwa zur strategischen Überprüfung des Portfolios und zu Kosteneinsparungen profitieren, wenn sie in die Anteilsscheine der Mutter statt in die Papiere von Innogy selbst investierten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere deshalb, weil sich eventuell auch RWE strategisch neu positionieren könnte./la/tih Datum der Analyse: 28.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.