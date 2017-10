 RWE-Aktie - WKN 703712: RWE mit geringen Kursgewinnen von 0,7 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von RWE. Bislang behauptet sich der Wert des Energiekonzerns im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreicht den Stand von 20,76 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages um unmerkliche 0,68 Prozent verbessern.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,68 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Anteilschein liegt derzeit auf Position elf im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax notiert derzeit 12.997 Punkte (plus 0,33 Prozent). Somit entwickelt sich die RWE-Aktie besser als der Index, der sich um 43 Punkte und 0,33 Prozent verbessert.

Am Donnerstag den 26.10.2017 ist die RWE-Aktie zum Preis von 20,65 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 20,85 Euro.

Die RWE-Aktie liegt derzeit mit 4,3 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 21,69 Euro beträgt. Es war am 12. September 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. Dezember 2016 und beträgt 11,02 Euro.

Auf 18,99 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 12:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 19,4 Millionen Euro gehandelt. Am 7. Januar 2008 wurde mit 102,20 Euro das Allzeit-Hoch der RWE-Aktie erreicht. Mit 9,13 Euro wurde das Allzeit-Tief am 29. September 2015 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.10.2017 NordLB belässt RWE auf 'Kaufen' - Ziel 23,50 Euro

Die NordLB hat die Einstufung für RWE auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Situation der deutschen Versorger habe sich seit dem vergangenen Geschäftsjahr verbessert, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Branchenstudie vom Montag. Bezüglich der Energiewende befinde sich die Politik auf einem guten Weg, der regulatorische Druck sollte abnehmen. Zudem sei in den kommenden Geschäftsjahren eine Ertragswende in Sicht. Er bleibe daher positiv für die Branchenwerte gestimmt./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

