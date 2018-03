 RWE-Aktie - WKN 703712: RWE nahezu konstant

Ohne große Bewegung zeigt sich die Aktie des Energiekonzerns RWE . Bislang wird der Anteilschein mit 19,60 Euro notiert.

RWE

FrankfurtMinimal abwärts geht es mit dem Papier der RWE-Aktie. Aktuell verliert der Anteilschein des Energiekonzerns 6 Cent (0,28 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 19,65 Euro des Vortages. Zuletzt wird der RWE-Anteilschein mit 19,60 Euro gehandelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern und die Verschuldung des Energiekonzerns seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies, sowie die in Aussicht gestellten Synergien aus der vereinbarten Übernahme der RWE-Ökostromtochter Innogy seien sehr positiv für die RWE-Aktie.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,28 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt bislang auf Position sieben im oberen Drittel des Index. Der Dax verzeichnet bislang 12.351 Punkte (minus 0,54 Prozent). Damit entwickelt sich die RWE-Aktie besser als der Index, der sich um 0,54 Prozent und 67 Punkte verschlechtert.

Mit einem Preis von 19,92 Euro ist der Wert am Dienstag den 13.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 20,22 Euro.

Die RWE-Aktie liegt bislang mit 16,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 23,32 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 13. März 2017 und beträgt 13,62 Euro.

Auf 189,38 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 515,9 Millionen Euro gehandelt worden. Am 7. Januar 2008 wurde mit 102,20 Euro das Allzeit-Hoch der RWE-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 29. September 2015 liegt bei 9,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.03.2018 UBS belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 20,50 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE nach der Grundsatzeinigung mit Eon über die Übernahme und Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. RWE sei aus seiner Sicht größter Nutznießer, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Dann folgten Eon und Innogy. Der faire Wert von RWE würde im Falle der Transaktion auf 24,30 Euro je Aktie steigen, und dabei seien mögliche Synergien im Ökostrombereich noch nicht eingerechnet./ag/mis Datum der Analyse: 12.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

