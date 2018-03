 RWE-Aktie - WKN 703712: RWE nahezu konstant

Ohne große Bewegung zeigt sich der Wert des Energiekonzerns RWE . Der Wert notiert aktuell mit 20,02 Euro.

RWE

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern des RWE-Anteilscheins. Derzeit fällt die Aktie des Energiekonzerns unwesentlich auf den Stand von 20,02 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,45 Prozent unbedeutend verschlechtert.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,45 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt bislang auf Platz drei in der Spitzengruppe des Index. Bislang notiert der Dax 12.247 Punkte (minus 1,15 Prozent). Somit entwickelt sich die RWE-Aktie stärker als der Index, der sich um 1,15 Prozent und 143 Punkte verschlechtert.

Mit einem Preis von 20,14 Euro ist der Wert am Montag den 19.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 20,15 Euro.

Die RWE-Aktie liegt bislang mit 14,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 23,32 Euro beträgt. Es war am 9. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 22. März 2017 und beträgt 14,32 Euro.

Bis um 10:00 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 15,57 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 2,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der RWE-Aktie beträgt 102,20 Euro und war am 7. Januar 2008 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 29. September 2015 liegt bei 9,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

15.03.2018 Commerzbank hebt Ziel für RWE auf 27 Euro - 'Buy'

Die Commerzbank hat das Kursziel für RWE angesichts der bevorstehenden Zerschlagung der Ökostromtochter Innogy von 19,40 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem Deal mit Eon habe sie ihre Annahmen für beide Energiekonzerne überarbeitet, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel berücksichtige die erwarteten Synergien und den von Eon an RWE gezahlten Aufschlag für die Innogy-Beteiligung./tav/fba Datum der Analyse: 15.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

