 RWE-Aktie - WKN 703712: RWE praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNur unmerklich bergauf geht es mit der RWE-Aktie. Bislang gewinnt der Wert des Energiekonzerns 8 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 21,37 Euro des Vortages und macht damit 0,35 Prozent gut. Zuletzt wird die RWE-Aktie mit 21,45 Euro gehandelt.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,35 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Schein liegt bislang auf Platz 16 im Mittelfeld des Index. Der Dax realisiert bislang 13.023 Punkte (plus 0,25 Prozent). Somit entwickelt sich die RWE-Aktie wenig stärker als der Index, der sich um 33 Punkte und 0,25 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 21,42 Euro ist die Aktie am Freitag den 20.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 21,64 Euro.

Die RWE-Aktie liegt bislang mit 1,1 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 21,69 Euro beträgt. Es war am 12. September 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 15. Dezember 2016 und beträgt 11,02 Euro.

Auf 26,74 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 12:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 20,3 Millionen Euro gehandelt. Am 7. Januar 2008 wurde mit 102,20 Euro das Allzeit-Hoch der RWE-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 29. September 2015 liegt bei 9,13 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.10.2017 RBC Capital belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 25,50 Euro

Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Das Rumpfgeschäft des Versorgers ohne Innogy sei nach wie vor unterbewertet, schrieb Analyst John Musk in einer Studie vom Dienstag. Die RWE-Aktie steht auf der Liste der von RBC bereits im Dezember 2016 veröffentlichten "Top 30 Global Ideas" für 2017. Diese 30 Werte hätten nach dem dritten Quartal bereits eine Rendite von 24,1 Prozent erzielt. Im Versorgersektor habe RWE in diesem Jahr bislang am besten abgeschnitten./ajx/edh Datum der Analyse: 03.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.