 SAP-Aktie - WKN 716460: SAP mit guten Kursgewinnen

FrankfurtNur kaum spürbar geht es heute mit dem Wert der SAP nach oben. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Softwareunternehmens 58 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 82,87 Euro des Vortages und macht damit 0,7 Prozent gut. Zuletzt wird die SAP-Aktie mit 83,45 Euro gehandelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Lizenzerlöse des Softwarekonzerns im Schlussquartal hätten entgegen dem erwarteten leichten Anstieg stagniert, schrieb Analyst Michael Briest in einer Studie vom Dienstag. Auch die Marge habe ein wenig enttäuscht. Zudem hätten die Walldorfer ihre mittelfristigen Umsatz- und Margenziele nicht so stark angehoben wie erwartet.

Der Wert gehört im Dax mit 0,7 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Position acht im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.590 Punkten (plus 0,38 Prozent). Daher entwickelt sich die SAP-Aktie stärker als der Index.

Am Dienstag ist die SAP-Aktie zum Preis von 82,33 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 83,83 Euro.

Die SAP-Aktie liegt mit 1,7 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 84,91 Euro beträgt. Es war am 19. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 12. Februar 2016 und beträgt 64,62 Euro.

Auf 174,10 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 97,6 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der SAP-Aktie beträgt 84,91 Euro und war am 19. Januar 2017 erreicht worden. Mit 9,95 Euro wurde das Allzeit-Tief am 8. Oktober 2002 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.01.2017 Morgan Stanley hebt Ziel für SAP auf 94 Euro - 'Overweight'

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für SAP von 88 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der europäische Software-Sektor sei mittlerweile relativ hoch bewertet, so dass einige Werte anfällig für eine Korrektur sein könnten, schrieb Analyst Adam Wood in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei SAP biete sich Anlegern wegen des starken S/4 Hana-Produktzyklusses aber immer noch eine Einstiegsgelegenheit. Der Experte verlagerte seinen Bewertungshorizont für die Aktie von 2017 auf 2018./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.