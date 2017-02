 SAP-Aktie - WKN 716460: SAP nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anleger von SAP haben keinen richtigen Grund zur Freude. Bisher kann der Anteilschein unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Software-Unternehmens den Stand von 86,47 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,22 Prozent.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,22 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Schein liegt auf Position 19 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.700 Punkten (plus 0,49 Prozent). Damit entwickelt sich die SAP-Aktie schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 86,46 Euro ist die Aktie am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 86,70 Euro.

Die SAP-Aktie liegt mit -0,1 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 86,37 Euro beträgt. Es war am 9. Februar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 12. Februar 2016 und beträgt 64,62 Euro.

Bis um 10:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 32,07 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 22,1 Millionen Euro gehandelt. Am 9. Februar 2017 wurde mit 86,37 Euro das Allzeit-Hoch der SAP-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 8. Oktober 2002 liegt bei 9,95 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.02.2017 Goldman belässt SAP auf 'Conviction Buy List' - Ziel 110 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP vor einem Kapitalmarkttag auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Softwarekonzern dürfte in New York seine Produktinnovationen vorstellen und Wege des Wachstums skizzieren, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Mittwoch. Im Fokus dürften die Zukunft der Datenbank-Software S/4 HANA und die Zugkraft des Cloud-Bereichs stehen./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.